Atletico Madrid: un maillot spécial pour les 120 ans du club (photo)

Ce mercredi, l’Atlético de Madrid fêtera son 120ème anniversaire tout en accueillant Majorque pour le compte de la 31ème journée de Liga. Pour cette occasion, les Colchoneros arboreront un maillot spécial dévoilé ce lundi. Cette tunique va abandonner, le temps d’une soirée, la couleur rouge pour adopter le bleu qui accompagnait le blanc dans le premier maillot bicolore du club. De plus, l’ancien logo du club sera également réutilisé.

« Née le 26 avril 1903 en tant que sucursale de l’Athletic Club, notre entité a été fondée par un groupe d’étudiants basques résidant à Madrid et membres de l’équipe de Biscaye, qui à l’époque portaient également du bleu et du blanc. De même, notre premier écusson – en vigueur jusqu’en 1917 – était constitué d’une ceinture qui entourait un ballon de football et dans laquelle on pouvait lire les initiales d’Athletic Club entrelacées« , explique l’actuel deuxième de Liga dans son communiqué publié pour annoncer la nouvelle.

En 120 ans d’existence, l’Atletico Madrid a connu des bas et des hauts dans son histoire en Liga, mais s’est quand même solidement installé comme l’un des meilleurs clubs du pays. D’ailleurs, l’ATM compte à son palmarès 11 Liga, 10 coupes nationales ou encore trois sacres en Ligue Europa parmi ses principaux trophées. A noter que les Colchoneros ont également prouvé leur valeur sur la scène européenne, avec deux finales disputées lors des 10 dernières années (2014 et 2016), battu à chaque fois par l’éternel rival: le Real Madrid.

