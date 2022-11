Atletico Madrid: les mots durs de Griezmann, après le fiasco en Ligue des champions

Battu (2-1) par Porto ce mardi en Ligue des champions, l’Atletico Madrid est éliminé de toutes compétitions européennes. Après ce fiasco, Antoine Griezmann n’a pas mâché ses mots.

Alors qu’il était éliminé de la Ligue des champions depuis la semaine dernière, l’Atletico Madrid se déplaçait sur la pelouse de Porto ce mardi, pour le compte de la sixième et dernière journée de phase de groupes de la C1. Battus par les Lisboètes (2-1), les Espagnols ne joueront aucune coupe d’Europe en 2023 et terminent leur campagne européenne avec un triste bilan d’une victoire, deux nuls et trois défaites. Au moment d’évoquer ce fiasco, l’attaquant des Colchoneros, Antoine Griezmann, s’est montré très dur.

«On ne mérite ni de passer en huitièmes de finale de la Ligue des champions, ni d’aller en Ligue Europa. Si on est seulement capables de gagner un match, c’est ce qui arrive. Il faut serrer les fesses, qu’on se taise et qu’on travaille», a lâché l’international Français dans des propos rapportés par Foot mercato. Grizou a ensuite défendu son entraîneur Diego Simeone, pointé du doigt pour ces mauvais résultats de l’ATM. «On est à ses ordres. C’est un honneur de travailler pour lui et de jouer pour l’Atlético, mais il faut le démontrer sur le terrain. On est une équipe difficile à jouer si on le croit, qu’on avance tous dans la même direction et qu’on applique ce que nous dit le coach», a-t-il soutenu.

L’Atletico Madrid traverse probablement sa pire période depuis que Diego Simeone a pris les rênes de l’équipe. Malgré une troisième place en Liga, les Colchoneros comptent déjà 9 points de retard sur le leader, le Real Madrid, après douze journées. Toujours soutenu par sa direction, Simeone est de plus en plus décrié par la presse espagnole et les supporters des matelassiers. L’ATM va-il entrer bientôt dans une nouvelle ère?