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Atlético Madrid : le club refuse toute négociation avec le Barça pour Julián Alvarez

L’Atlético de Madrid a annoncé le 27 août 2026 qu’il ne négocierait pas le transfert de Julián Alvarez au FC Barcelone, une position appuyée à l’unanimité par son conseil d’administration alors que le mercato touche à sa fin.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Atlético Madrid : le club refuse toute négociation avec le Barça pour Julián Alvarez
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Dans son communiqué, le club affirme que le FC Barcelone n’a pas respecté le cadre éthique, professionnel et respectueux attendu entre clubs et soutient qu’il n’y a eu ni n’y aura de négociation au sujet de l’attaquant argentin.

Cette prise de position intervient après les déclarations de Joan Laporta, qui a indiqué le 26 août que Barcelone restait intéressé par Julián Alvarez et maintiendrait son offre jusqu’à la clôture du marché si l’Atlético décidait de vendre.

L’Atlético présente sa décision comme définitive à ce stade du mercato et entend conserver l’un de ses principaux atouts offensifs pour la saison en cours.

Le club dit attendre que Julián Alvarez comprenne cette décision et se reconcentre sur les objectifs sportifs de l’équipe, comme lors des deux saisons passées sous ses couleurs.

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