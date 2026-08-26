Atlético Madrid: Julián Álvarez absent de l’entraînement après les tensions autour de son avenir

Julián Álvarez n’a pas participé à la séance d’entraînement de l’Atlético de Madrid ce mercredi matin. Alors que l’attaquant argentin est au cœur des spéculations sur un possible départ vers le FC Barcelone, son absence intervient dans un contexte particulièrement tendu.

Julián Álvarez n’était pas présent à l’entraînement de l’Atlético de Madrid mercredi matin. D’après Marca, l’international argentin aurait manqué la séance en raison d’un problème de santé. Cette absence intervient alors que l’avenir de l’ancien attaquant de Manchester City alimente toujours les débats dans la capitale espagnole. Álvarez souhaiterait rejoindre le FC Barcelone, mais l’Atlético refuse pour l’heure d’envisager un transfert vers son concurrent direct en Liga.

La situation s’est encore tendue le week-end dernier, lorsque le joueur a été pris pour cible par une partie des supporters madrilènes. Des sifflets ont accompagné ses apparitions, sur fond d’incertitudes concernant son avenir. La direction de l’Atlético campe sur ses positions et ne souhaite pas renforcer le Barça avec l’un de ses principaux attaquants. Le club privilégierait ainsi une éventuelle négociation avec Arsenal, également intéressé par le buteur argentin.

Alors que la fermeture du mercato approche, le dossier Álvarez reste donc particulièrement suivi. Entre la volonté du joueur et la fermeté affichée par ses dirigeants, les prochains jours pourraient être décisifs.