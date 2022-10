Atletico Madrid: Joao Felix pisté par le PSG

Désireux de quitter l’Atletico Madrid cet hiver, frustré par son faible temps de jeu, Joao Felix pourrait atterrir au PSG qui est prêt à accueillir le Colchonero.

Moins utilisé à l’Atletico Madrid en ce début de saison où Antoine Griezmann lui est préféré, Joao Felix a ouvert la porte à un départ cet hiver. Selon les informations de AS, l’attaquant portugais souhaite quitter les Colchoneros le plus tôt possible. Et déjà, les plus grandes écuries européennes se bousculent pour s’attacher les services de la star lusitanienne.

Selon La Gazzetta dello Sport et confirmé par AS, le PSG aurait déjà contacté l’entourage du joueur pour un transfert au prochain mercato hivernal. Le club parisien qui possède pourtant un secteur offensif les plus garnis d’Europe avec en plus du trio MNM, Hugo Ekitike ou encore Pablo Sarabia, souhaite enrôler l’international portugais pour calmer les envies de départ de Kylian Mbappé qui se plaint toujours de manque de renfort de taille devant.

Outre le PSG, Manchester United serait également sur le coup. Alors que le départ de Cristiano Ronaldo cet hiver semble être une certitude, les Reds Devils songent au jeune portugais de 22 ans pour remplacer son ainé. On apprend également que le Bayern Munich suit aussi la situation de l’ancien joueur du Benfica.

Mais l’Atletico ne compte pas brader son buteur. Si les Colchoneros ne sont pas opposés à un départ de la star lusitanienne, les dirigeants madrilènes veulent surtout vendre leur joueur à la fin de la saison et préfèrent un prêt cet hiver avec option d’achat. Cette saison, Joao Felix a joué douze matchs toutes compétitions confondues dont sept en tant que titulaire pour zéro but et trois passes décisives.