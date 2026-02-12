Atletico Madrid – FC Barcelone : coup d’envoi de la 1re période en demi‑finale aller de la Coupe du Roi

Le coup d’envoi a été donné ce soir au Metropolitano pour la confrontation entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone, dans le cadre des demi-finales de la Coupe du Roi. Les deux équipes se retrouvent sur la pelouse dans une atmosphère électrique, où chaque possession et chaque duel prennent une importance particulière.

Ce sont les visiteurs catalans qui ont engagé la partie et tenté d’imposer rapidement leur rythme de jeu. Dès les premières minutes, le Barça a cherché à organiser des phases de circulation de balle afin d’explorer les espaces et tester la solidité défensive des Madrilènes.

Le stade, rempli d’un public bouillonnant, alterne chants et applaudissements, témoignant de l’enjeu élevé de cette double confrontation. Les supporteurs des deux camps ont répondu présents et contribuent à une ambiance tendue, propice aux grandes rencontres de coupe.

Sur le plan tactique, l’opposition oppose le pressing et la rigueur défensive de l’Atlético à la recherche de maîtrise technique du FC Barcelone. Les entraîneurs ont visiblement demandé concentration et discipline, chaque équipe craignant une erreur qui pourrait peser lourd dans la course vers la finale.

La première période se déroule sous haute intensité, avec des occasions qui restent rares mais précieuses : la moindre percée ou passe décisive pourrait bien faire basculer l’équilibre du match.