Atletico Madrid bat le FC Barcelone 2-0 en demi‑finale aller de la Coupe du Roi

À la 20e minute de la demi-finale aller de la Coupe du Roi opposant l’Atlético de Madrid au FC Barcelone, Fermín a eu une occasion franche sur une action née d’un corner.

Football
Après un centre sur le point de réparation, la défense n’a pas dégagé le ballon clairement et l’attaquant a récupéré le cuir pour enchaîner immédiatement. Sa frappe, placée et puissante, a forcé le gardien à se coucher, mais le tir a finalement été stoppé par la barre transversale, privant son équipe d’un but qui aurait relancé la rencontre.

L’action a animé les tribunes et rappelé combien chaque sortie de corner peut devenir décisive dans une confrontation aussi serrée. Cette occasion manquée illustre aussi la petite marge qui sépare une réussite d’une désillusion dans ce type de rendez-vous à haute intensité.

