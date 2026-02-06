Benin Web TV
Atlético Madrid : Barrios victime d’une blessure musculaire

Lors du quart de finale joué jeudi, Pablo Barrios a dû quitter la rencontre face au Real Betis après avoir ressenti une douleur en seconde période. Le milieu de terrain de l’Atlético Madrid, titularisé ce soir-là, n’a pas pu terminer le match et a été remplacé au milieu de la reprise.

Le
Football
Atlético Madrid : Barrios victime d’une blessure musculaire
Les examens médicaux passés dans la foulée ont révélé une lésion du muscle de la cuisse droite, information confirmée par les services de santé du club rojiblanco. Le diagnostic précise la nature de la gêne, mais le club n’a pas communiqué d’estimation précise quant à la durée d’indisponibilité.

La sortie prématurée du n°8 rojiblanco a immédiatement inquiété l’encadrement technique, qui a vu l’incident se dérouler sur la pelouse et a attendu les bilans complémentaires pour connaître l’étendue du problème. Les soins initiaux ont été prodigués dès son remplacement.

Barrios va désormais suivre un protocole de rééducation mêlant séances de physiothérapie et travail en salle afin de favoriser sa récupération. Le rythme de reprise et la gravité exacte de la lésion détermineront le calendrier de son retour en compétition.

Cette indisponibilité prive Diego Simeone d’un jeune élément du milieu pour les prochaines échéances, obligeant l’entraîneur à adapter ses plans jusqu’à ce que l’évolution de l’état du joueur soit plus claire.

