Atletico Madrid – Barcelone : chaînes TV pour la demi‑finale aller de la Coupe du Roi

Jeudi soir, à 20h GMT, l’Atlético de Madrid reçoit le FC Barcelone pour le match aller des demi-finales de la Coupe du Roi, un affrontement qui promet une rencontre âpre entre deux des clubs les plus influents du football espagnol.

Les aficionados situés en Espagne pourront regarder la confrontation gratuitement : la diffusion est prévue sur les antennes de RTVE ainsi que de TV3.

Pour les téléspectateurs européens, plusieurs options sont proposées selon les territoires. Au Royaume‑Uni et en Irlande, Premier Sports assure la retransmission. DAZN prendra en charge la diffusion dans divers pays du continent. Les supporters portugais auront accès à la rencontre via Sport TV, tandis que les chaînes néerlandaises la proposeront sur Ziggo Sport. En Pologne, Eleven Sports et Canal+ transmettront également le choc.

Diffusion hors d’Europe