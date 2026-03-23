Atlético Madrid: Antoine Griezmann se rapproche d’Orlando City

L’avenir d’Antoine Griezmann semble s’écrire loin de l’Europe. L’attaquant de l’Atlético de Madrid aurait trouvé un accord avec Orlando City SC, pensionnaire de Major League Soccer. Selon les informations de Marca, relayées par Fabrizio Romano, l’international français de 34 ans rejoindra le club américain à l’été 2026, une fois son contrat arrivé à expiration. Il s’engagerait ainsi librement avec la franchise floridienne.

« Accord trouvé pour un transfert gratuit en provenance de l’Atlético en juillet 2026 », a écrit Fabrizio Romano sur X. « Après le rejet de l’accord pour mars, un accord a été trouvé pour l’été. Griezmann se rendra cette semaine aux États-Unis », a-t-il ajouté. Toujours sous les ordres de Diego Simeone, le champion du monde 2018 devrait donc terminer la saison avec les Colchoneros avant de tourner une page majeure de sa carrière. Dimanche, Antoine Griezmann était encore aligné lors du choc face au Real Madrid, perdu 3-2 en Liga, preuve que son départ n’est pas encore d’actualité immédiate.