Atlético Madrid 4-0 FC Barcelone en demi-finale aller de la Coupe du Roi

Atlético de Madrid a infligé une lourde défaite au FC Barcelone (4-0) lors du match aller des demi-finales de la Coupe du Roi, jeudi, prenant ainsi une avance considérable dans la double confrontation. Les Colchoneros ont su concrétiser les occasions et rester compactes défensivement, profitant des imprécisions adverses pour creuser l’écart.

Atlético de Madrid a infligé une lourde défaite au FC Barcelone (4-0) lors du match aller des demi-finales de la Coupe du Roi, jeudi, prenant ainsi une avance considérable dans la double confrontation. Les Colchoneros ont su concrétiser les occasions et rester compactes défensivement, profitant des imprécisions adverses pour creuser l’écart.

Le tournant est intervenu très tôt : à la 7e minute, une passe en retrait d’Eric Garcia vers son gardien a été mal maîtrisée et a fini au fond des filets, lançant parfaitement les Madrilènes. Quelques minutes plus tard, Giuliano Simeone a trouvé Antoine Griezmann dans la surface, et l’attaquant français a doublé la mise (14e). Barcelone a tenté de réagir — Fermín a heurté la barre à la 20e minute et, trois minutes plus tard, Jules Koundé a détourné sur sa ligne un tir de Julián Álvarez — sans réussir à réduire l’écart.

Avant la pause, l’Atlético a encore aggravé le score : à la 33e minute, Ademola Lookman, servi par Álvarez, a conclu pour le 3-0. Malgré une opportunité repoussée par Juan Musso peu avant la mi-temps, Álvarez a inscrit le quatrième but sur une passe de Lookman dans le temps additionnel (45+2). Au retour des vestiaires, Musso a encore frustré Fermín (48e) et, peu après, un but de Cubarsí (52e) a été annulé pour hors-jeu après intervention de la VAR.

Publicité

Sanctions et conséquences immédiates