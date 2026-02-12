Atlético Madrid 4-0 FC Barcelone en demi-finale aller de la Coupe du Roi, Eric Garcia expulsé

À la 85e minute de la rencontre, Eric García a quitté le terrain après une décision arbitrale sévère suite à une faute sur Nemanja Baena. L’action, jugée comme une dernière tentative pour stopper une attaque prometteuse, a valu au défenseur une expulsion directe.

Intervenant alors qu’il était le dernier joueur capable d’empêcher une occasion dangereuse, García a été sanctionné conformément aux règles sur la privation d’une occasion manifeste de but. L’arbitre n’a pas hésité à brandir le rouge, transformant immédiatement la physionomie du match.

Privé d’un élément défensif essentiel dans les dernières minutes, le FC Barcelone a dû poursuivre la fin de partie à dix, ce qui n’a fait qu’aggraver ses difficultés déjà visibles sur le plan tactique et numérique.

Conséquences pour la suite

Cette expulsion devrait entraîner une suspension automatique pour le défenseur, réduisant d’autant les options du staff technique pour les rendez-vous à venir. Sur le plan sportif, finir le match en infériorité numérique a contraint l’équipe à protéger davantage son camp et à renoncer à certaines initiatives offensives.

Au-delà de la sanction individuelle, cet épisode risque d’avoir des répercussions sur la préparation du prochain affrontement, tant sur le plan du positionnement défensif que de la psychologie collective des joueurs, appelés à redresser la situation sans leur joueur expulsé.