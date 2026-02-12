Atletico Madrid 4-0 FC Barcelone en demi-finale aller de la Coupe du Roi, but de Cubarsi refusé pour hors-jeu

52e minute : sur un coup franc joué en deux temps, l’attaquant récupère le ballon sur le second rebond et pousse le cuir au fond des filets, laissant croire à une réduction du score pour son équipe.

La joie est de courte durée : après une longue vérification vidéo, l’arbitre retourne à sa décision initiale. La VAR dévoile une position de hors-jeu au départ de l’action et le but est finalement annulé.

Cette décision maintient l’écart au tableau d’affichage et prive l’équipe visiteuse d’un espoir immédiat de revenir dans la rencontre lors de cette demi-finale aller de la Coupe du Roi.

Intervention vidéo et conséquences immédiates

Le contrôle télévisé a pris plusieurs minutes, le temps pour les officiels d’analyser les images et de tracer les lignes permettant d’établir l’alignement exact des joueurs au moment de la passe. Une fois la position litigieuse confirmée, l’annulation du but s’est imposée conformément aux protocoles en vigueur.

Sur le terrain, l’action a suscité frustration et incompréhension chez les attaquants, tandis que la défense et le staff du club mené au score ont affiché un soulagement visible. La reprise du jeu s’est faite sous tension, chaque camp cherchant à tirer parti de l’instant suivant la décision arbitrale.