Atletico : la piste Cristiano Ronaldo validée par Diego Simeone?

Selon les informations des médias espagnols ce lundi matin, un départ de Cristiano Ronaldo pour l’Atletico Madrid serait de plus en plus envisagé. L’entraîneur des Colchoneros, Diego Siemone, aurait même déjà donné son accord.

C’est le sujet du moment dans la presse sportive européenne. Il ne se passe pas un seul jour sans que l’avenir de Cristiano Ronaldo ne soit évoqué. Si le Portugais a bien demandé à quitter Manchester United cet été, son agent peine à lui trouver une destination. Plusieurs cadors ont déjà refusé d’accueillir le portugais, notamment Chelsea, le PSG, ou encore le Bayern Munich.

Mais ces derniers jours, une nouvelle équipe est entrée dans la course pour accueillir le quintuple Ballon d’Or : l’Atletico Madrid. Et selon la presse espagnole, ce lundi, dont AS les deux parties se rapprocheraient sérieusement d’un accord. Le journal espagnol explique que l’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone a validé l’opération, puisqu’il adore le joueur qui lui en a fait voir de toutes les couleurs en Liga, mais également en Ligue des Champions.

De son côté, CR7 considérerait l’Atlético Madrid comme un club compétent et intéressant, où il pourrait encore glaner quelques titres avant de mettre fin à sa carrière. AS précise tout de même que les Madrilènes doivent dégraisser un peu pour faire de la place à CR7. Mais les chances de voir Cristiano Ronaldo sous les couleurs de l’ATM la saison prochaine sont désormais très grande.