Atletico: Diego Simeone botte en touche pour Cristiano Ronaldo

En conférence de presse ce lundi, avant la rencontre de Liga contre Getafe, l’entraîneur de l’Atletico Madrid Diego Simeone a été questionné sur une possible arrivée de Cristiano Ronaldo cet été. L’argentin a préféré botter en touche.

La première journée de Liga s’achève ce lundi, avec un duel entre l’Atlético de Madrid et Getafe. A quelques heures du coup d’envoi de la rencontre, l’entraîneur des Colchoneros Diego Simeone était en conférence de presse. Le technicien argentin n’a pas échappé aux questions sur une possible arrivée de Cristiano Ronaldo cet été. El Cholo n’a pas voulu s’étendre sur le sujet, préférant se concentrer sur le match de ce soir.

« Il est normal qu’il existe des controverses, des rebondissements et des intentions de se positionner d’un côté ou de l’autre et cela fait partie de ce que l’on doit travailler. Quant à moi, je pense à Getafe, aux footballeurs qui sont ici et la seule chose qui m’importe et m’inquiète, c’est ça », a lâché sobrement Simeone. Pour rappel, plusieurs rumeurs de la presse espagnole annonçaient un intérêt de l’Atletico et particulièrement de Diego Simeone, pour Cristiano Ronaldo, qui force son départ de Manchester United.

Des rumeurs démenties à plusieurs reprises par le président du club espagnol, Vincenzo Cerezo. «Je ne sais pas qui a inventé cette histoire de Cristiano Ronaldo à l’Atlético de Madrid. Ce n’est certainement pas vrai. (…) C’est pratiquement impossible pour lui de venir à l’Atlético de Madrid», affirmait il récemment à la Cadena Cope.