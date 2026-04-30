Atlético 1 – 1 Arsenal: Modise pointe le manque de réalisme de Lookman

Teko Modise n’a pas été tendre avec Ademola Lookman après le match nul entre l’Atlético de Madrid et Arsenal FC (1-1), mercredi, en demi-finale aller de la Ligue des champions de l’UEFA. De retour après une courte blessure, l’international nigérian a disputé l’intégralité de la rencontre au Wanda Metropolitano. Mais son manque d’efficacité dans une situation clé a suscité des critiques. En seconde période, l’attaquant s’est présenté face au but, sans parvenir à tromper David Raya, qui a repoussé sans difficulté sa tentative à bout portant.

Après la rencontre, Modise a regretté ce manque de lucidité : « Il pouvait faire mieux. Dans ce type de situation, il faut davantage de sang-froid. » L’ancien capitaine sud-africain estime que Lookman aurait dû mieux ajuster son tir afin de mettre le gardien en réelle difficulté. Malgré cette occasion manquée, l’ailier reste un élément important du dispositif madrilène depuis son arrivée hivernale. Avec déjà plusieurs contributions décisives en campagne européenne, il aura l’occasion de se rattraper lors du match retour à l’Emirates Stadium, où l’Atlético jouera sa qualification pour la finale.





