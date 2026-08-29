Atalanta : Franck Kessié revient neuf ans après son départ

L’Atalanta a officialisé samedi 29 août le retour de Franck Kessié, neuf ans après le départ du milieu ivoirien de Bergame, avec un contrat pluriannuel dont la durée n’a pas été détaillée.

Le joueur de 29 ans avait porté le maillot du club lombard lors de la saison 2016-2017, celle qui l’avait installé au premier plan en Serie A avant son transfert au Milan.

Arrivé très jeune en Italie, Kessié s’était imposé par son volume dans l’entrejeu et sa capacité à se projeter, au point d’attirer rapidement l’attention des grands clubs du championnat.

Depuis ce premier passage, l’international ivoirien a poursuivi sa carrière au Milan puis au FC Barcelone avant une étape à Al-Ahli. Son retour ramène à Bergame un milieu expérimenté, déjà familier du club et de la Serie A.

Dans son annonce, l’Atalanta s’est bornée à évoquer un engagement pluriannuel, sans préciser la durée exacte du contrat.