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Aston Villa : Unai Emery annonce l’arrivée imminente de Nicolas Jackson

Unai Emery a annoncé vendredi 28 août l’arrivée imminente de Nicolas Jackson à Aston Villa, où l’attaquant sénégalais est appelé à remplacer Ollie Watkins dans un secteur offensif en pleine réorganisation.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Aston Villa : Unai Emery annonce l’arrivée imminente de Nicolas Jackson
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L’entraîneur espagnol a expliqué qu’il voyait Jackson comme le successeur de Watkins, dont le départ vers Al-Hilal oblige le club de Birmingham à recruter rapidement un nouvel avant-centre.

Le montant du transfert n’a pas été officialisé par Aston Villa. Selon Reuters et The Guardian, l’opération est évaluée à 65 millions de livres sterling, avec 47,5 millions garantis et jusqu’à 17,5 millions de bonus.

Avant ce nouveau mouvement de marché, Chelsea avait prêté Jackson au Bayern Munich pour la saison 2025-2026.

Emery a dit espérer pouvoir compter sur lui dès la réception d’Arsenal lundi 31 août.

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