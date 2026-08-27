Aston Villa officialise l’arrivée libre de Leon Goretzka

Aston Villa a officialisé jeudi 27 août 2026 la signature du milieu allemand Leon Goretzka, 31 ans, recruté libre après la fin de son contrat au Bayern Munich. Le transfert envoie en Premier League un joueur qui sort de huit saisons en Bavière et 73 sélections avec l’Allemagne.

Goretzka avait rejoint le Bayern en 2018 et y a passé huit saisons. Durant cette période, il a disputé 312 matches sous le maillot munichois et inscrit 51 buts, des repères qui résument son poids dans l’entrejeu bavarois.

Sur le plan international, le milieu a pris part à trois rencontres de la Coupe du monde 2026. Ce parcours prolonge un statut déjà confirmé avec la sélection allemande, pour laquelle il compte 73 apparitions.

Son passage à Munich s’est achevé avec un palmarès fourni. Avec le Bayern, Leon Goretzka a remporté sept titres de Bundesliga, trois Coupes d’Allemagne et la Ligue des champions en 2020.