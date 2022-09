Assimi Goïta: « Le Mali se trouve à une phase décisive de son histoire… »

« Plus que jamais, le Mali entend retrouver la place qui lui revient dans le concert des nations », a déclaré mercredi, le président Assimi Goita, à l’occasion de la célébration de la 62ème fête d’indépendance de la République du Mali.

Dans son discours à la nation mercredi 21 septembre 2022, le président du Mali, Assimi Goita, a salué la résilience du peuple malien face aux sanctions externes et qui, par dessus tout, s’est mobilisé derrière les autorités de la transition dans l’attente de leurs objectifs pour le développement du Mali.

« Le Mali se trouve à une phase décisive de son histoire. Ce n’est donc pas le moment de succomber aux démons de la division, malgré les actions de manipulation et les campagnes médiatiques mensongères à but subversif, visant à saper le moral de nos vaillants soldats et à créer la confusion au sein de notre peuple.

Rappelons-nous, l’union nous a toujours permis de triompher sur l’adversité, alors que la division a donné à nos ennemis la possibilité d’avoir la victoire sur nous», a déclaré le président Assimi Goita.

« Plus que jamais, le Mali entend retrouver la place qui lui revient dans le concert des nations. Je voudrais saluer notre diplomatie qui, de manière courageuse et professionnelle, porte la voix du Mali partout où cela se doit. Je voudrais également remercier tous les partenaires qui accompagnent notre pays dans la lutte contre les groupes armés terroristes et pour la restauration d’un État démocratique ». Assimi Goita

Doter le Mali d’institutions démocratiques stables

Toujours dans son allocution, Assimi Goita a réitéré sa promesse au peuple malien: « Nous promettons de poursuivre le combat jusqu’à la libération totale de notre pays ».

« Pour atteindre nos objectifs militaires, le gouvernement a, au cours des derniers mois, acquis et mis à la disposition de nos forces armées des équipements de dernière génération. Il s’agit notamment de véhicules tactiques, d’engins blindés, de camions logistiques, d’ambulances, d’armes individuelles et collectives, mais aussi des vecteurs aériens », a ajouté le patron du Palais de Koulouba.

« L’œuvre de refondation de l’État initiée sur la base des recommandations des Assises nationales de la Refondation se poursuit à travers plusieurs actions comme l’adoption d’une nouvelle loi électorale et l’élaboration d’une nouvelle Constitution qui nous permettront de doter notre pays d’institutions démocratiques stables », a-t-il rappelé.