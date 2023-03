Assimi Goïta attendu au Burkina pour son premier voyage officiel à l’étranger

Le chef de la transition au pouvoir au Mali, le colonel Assimi Goïta, est annoncé à Ouagadougou pour présider la clôture de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), ce samedi 04 mars 2023. Le tout premier voyage à l’étranger du président de la transition.

Le Président de la transition malienne effectue sa première visite officielle au Burkina, près de deux ans après son accession au pouvoir. Selon une information confirmée par l’Agence de Presse Africaine, Assimi Goïta est attendu, ce vendredi 03 mars 2023, à Ouagadougou. « Le Président malien sera accueilli à l’aéroport international de Ouagadougou par le capitaine Ibrahim Traoré avec qui il aura un tête-à-tête », rapporte l’agence.

C’est la première visite officielle du président de la transition malienne depuis son putsch en mai 2021. Le capitaine Traoré avait aussi effectué sa première sortie officielle à Bamako en novembre 2022. Depuis lors, les pouvoirs des deux militaires ont montré plusieurs signes de rapprochement, avec des échanges fréquents ponctués par des visites officielles des ministres des deux pays.

Situation sécuritaire, projet de fédération et FESPACO

Gestion de la frontière entre les deux pays, stabilité et sécurité au Sahel, coopération militaire conjointe entre Bamako et Ouagadougou, les enjeux de cette rencontre sont nombreux. Mais, cette visite sera également l’occasion pour Assimi Goïta de présider à la clôture de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), qui aura lieu ce samedi 04 mars 2023 à Ouagadougou.

Le Mali est le pays invité d’honneur pour cette édition du Fespaco, le Festival du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Dans un contexte marqué par l’insécurité, ce choix semble politique. Le thème choisi cette année, « Cinéma d’Afrique et culture de la paix », reflète ce contexte sécuritaire tendu au Burkina Faso et au Mali.