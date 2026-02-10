Asante Kotoko SC : Abdul Karim Zito Kabutey quitte ses fonctions d’entraîneur

Asante Kotoko Sporting Club a procédé à un changement majeur au sein de son encadrement technique après l’élimination en Coupe MTN FA 2025-2026, survenue le dimanche 8 février 2026. À la suite de cet échec dans la compétition nationale, le club de Kumasi a acté le départ de son staff technique.

À la tête des départs figure l’entraîneur principal, Abdul Karim Zito Kabutey, qui a remis sa démission avec effet immédiat. Le technicien a choisi de mettre un terme à son mandat après la sortie prématurée de l’équipe dans cette épreuve importante du calendrier ghanéen.

La direction du club a validé cette décision et a tenu à saluer le travail accompli par Kabutey et son équipe durant leur passage au club, leur formulant des vœux de réussite pour la suite de leurs carrières professionnelles. Aucun reproche public ni détail supplémentaire sur les circonstances internes n’a été rendu public.

Vers une période de transition

Asante Kotoko n’a pas encore dévoilé le plan de succession ni précisé si un intérim serait assuré par un membre interne du staff. Le club indique que les nouvelles orientations de l’encadrement seront communiquées « en temps voulu », laissant supposer une phase transitoire pendant laquelle les instances dirigeantes réfléchiront à la composition future de l’équipe technique.

Les supporters et observateurs restent en attente d’annonces concrètes concernant le remplaçant de Kabutey et la stratégie sportive qui sera adoptée pour relancer les ambitions du club sur la scène nationale et continentale.