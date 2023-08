Asamoah Gyan: « Victor Osimhen mérite de remporter le Ballon d’Or africain de l’année »

-Publicité-

La légende ghanéenne Asamoah Gyan pense que le Nigérian Victor Osimhen mérite de remporter le prix du footballeur africain de l’année 2023.

Selon lui, l’attaquant de 24 ans en a fait assez au cours de l’année pour battre la concurrence. Osimhen a connu une saison 2022/23 réussie, où ses buts et passes décisives ont aidé Naples à être couronné champion de Serie A pour la première fois en 30 ans.

L’avant-centre des Super Eagles a marqué 26 buts dans l’élite italienne, devenant ainsi le premier Africain à décrocher le titre de meilleur buteur de la ligue. Il a également marqué cinq fois en UEFA Champions League alors que les Partenopei échouaient en quarts de finale de la compétition.

Osimhen doit cependant faire face à une rude concurrence pour le prix du joueur africain de l’année, notamment l’Algérien Riyad Mahrez, qui a remporté le triplé avec Manchester City la saison dernière. Un autre candidat ayant de fortes chances d’annexer le gong est Yassine Bounou, qui a aidé le Maroc à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde Qatar 2022 et a également remporté la Ligue Europa avec Séville.

Gyan, cependant, pense que les réalisations individuelles et en club d’Osimhen l’emportent sur celles de ses autres concurrents et qu’il mérite ce prix. « Pour moi, il le mérite. En tant qu’attaquant et vu ce qu’il fait, pour la première fois en plus de 30 ans, en remportant le championnat avec Naples. Il le mérite », a-t-il déclaré à Brilla FM, cité par Ghanaweb. La cérémonie de remise du Ballon d’Or africain se tiendra le 11 décembre prochain à Rabat au Maroc.

