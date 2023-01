Asamoah Gyan: les insultes et les critiques ont « fait de moi un gars fort »

L’ancien capitaine du Ghana, Asamoah Gyan, affirme que les insultes et les critiques ont fait de lui un individu fort.

Gyan se souvient comment il a fait face à une violente réaction après avoir raté un but ouvert contre la Namibie lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2008. Deux ans plus tard, il a été vivement critiqué pour avoir manqué un penalty contre l’Uruguay lors de la Coupe du monde 2010, et il a été contraint de quitter l’équipe nationale en raison d’un autre penalty raté lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2012.

« Cela a fait de moi un gars fort. Toute ma vie, j’ai été critiqué et c’est ainsi que j’ai développé cette peau dure« , a-t-il déclaré dans The Day Show sur TV3. Avant de revenir sur la rencontre contre l’équipe namibienne, remportée 1-0 par les Blacks Stars.

« Statistiquement, nous étions en avance. Les Ghanéens pensaient que nous allions les battre [la Namibie] 20-0. Et c’était un de ces jours. Je n’ai pas eu de chance. Je pense que j’étais l’un des meilleurs joueurs sur le terrain mais je n’ai pas eu de chance« .

« La seule grosse occasion que j’aie eue, je l’ai également manqué. Le gardien a tâtonné et le ballon est tombé. Le gardien était sorti et j’ai juste frappé la balle à côté (….) Et le lendemain… eii ! C’était la première fois que j’éprouvais des critiques. Il n’y avait donc que des insultes. C’était vraiment mauvais« , a-t-il regretté.

Gyan, qui n’a pas joué depuis deux ans, détient le record du plus grand nombre de buts marqués par un joueur des Black Stars. Il en a inscrit 51 buts.