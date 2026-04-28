Asamoah Gyan explique son refus de devenir entraîneur de football

Asamoah Gyan , figure emblématique du football ghanéen, a expliqué pourquoi il n’a pas encore entamé une carrière d’entraîneur malgré les qualifications requises. Lors d’un entretien accordé à Citi Sports, l’ancien buteur a détaillé les raisons qui le poussent à différer toute activité sur le banc.

Malgré la possession d’une licence UEFA B, Gyan assure qu’il ne souhaite pas s’engager dans le coaching tant qu’il ne peut pas y consacrer toute son attention. Selon lui, le métier impose une présence et un investissement quotidiens, notamment pour encadrer et faire progresser les jeunes joueurs.

Pour l’instant, ses priorités sont ailleurs : l’ex-international privilégie ses entreprises et d’autres projets personnels, qu’il juge incompatibles avec les lourdes exigences du rôle d’entraîneur. Il insiste sur le fait que diriger une équipe réclame une implication totale, difficile à concilier avec ses activités actuelles.

Une carrière qui parle pour lui

Durant sa trajectoire sportive, Gyan s’est imposé comme l’un des joueurs les plus marquants du Ghana, évoluant notamment à Sunderland et à Al Ain. Ses participations aux Coupes du monde 2006, 2010 et 2014 ont renforcé sa renommée, faisant de lui une référence du football africain.

Plutôt que de se précipiter vers un rôle d’entraîneur, l’ancien attaquant préfère attendre le moment où il pourra offrir la disponibilité et la transmission nécessaires à la formation des joueurs, tout en poursuivant ses engagements hors des terrains.