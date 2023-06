A’salfo: le leader de Magic System décroche un diplôme à la HEC Paris

- Publicité-

Le célèbre chanteur ivoirien et figure emblématique du groupe Magic System, A’salfo, vient de marquer un nouvel exploit dans sa carrière en décrochant un Master au sein de l’éminente institution académique HEC Paris.

Au-delà des mélodies entrainantes et des rythmes enivrants qui ont fait danser les foules à travers le monde, A’salfo, le chanteur emblématique du groupe ivoirien Magic System, a prouvé une fois de plus que le talent n’a pas de limites. Après plus de deux décennies de succès planétaire et des tubes tels que « Premier Gaou », le leader charismatique a fait un pas audacieux en poursuivant ses études et en obtenant un Master au sein de l’une des institutions les plus prestigieuses du monde des affaires : HEC Paris.

C’est avec une fierté immense que A’salfo a annoncé cette nouvelle étape de sa vie, démontrant ainsi sa volonté constante de se surpasser et d’explorer de nouveaux horizons. Son diplôme de Master en Management d’une unité stratégique, décerné par HEC Paris, témoigne de son engagement et de sa détermination à conjuguer sa passion pour la musique avec une solide formation académique.

- Publicité-

« Fiers l’un de l’autre: Avant hier, c’est moi qui soutenais ma fille à sa cérémonie de graduation pour son diplôme de Master en Management International et hier, elle, à son tour, venait assister à la mienne à HEC (Bon, elle n’a pas voulu laisser son chapeau de diplômée à la maison« , a écrit le commissaire du festival des musiques urbaines d’Anoumabo en légende d’une photo où il apparaît vêtu de sa toge académique, aux côtés de sa fille.

Articles similaires