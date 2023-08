A’salfo: « J’ai refusé une offre de 50 millions de FCFA d’une personne pour quitter Magic System »

Dans une récente entrevue avec le média « Investir au pays », Asalfo le leader du mythique groupe ivoirien Magic System a révélé avoir décliné une offre faramineuse de 50 millions pour quitter son groupe.

Dans le monde de la musique ivoirienne, Magic System se dresse comme un phare, portant fièrement l’étendard de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique à l’échelle mondiale. Fondé dans les années 90, ce groupe emblématique, composé de quatre membres, a résolument gardé le cap, évitant les dissensions qui ont affecté d’autres formations telles que les « Salopards » ou les « Poussins-chocs » des artistes Yodé & Siro, désormais éparpillés.

Lors d’une entrevue récente avec « Investir au pays », Asalfo, le leader charismatique de Magic System, a partagé une anecdote révélatrice de son engagement inébranlable envers le groupe. Il a dévoilé avoir été tenté par une offre alléchante de 50 millions de FCFA pour quitter Magic System et poursuivre sa carrière en solo. Mais il n’a pas cédé à cette tentation.

« A l’époque j’ai refusé une offre de 50.000.000 FCFA d’une personne pour quitter mon groupe, abandonné les autres car ils estiment que j’étais le seul qui faisait le groupe, j’ai refusé car je ne voulais pas avoir une conscience sur moi lourde tout au long de ma carrière. A cette époque je n’avais que 1.800.000 FCFA donc naturellement ce qu’on me proposait était assez alléchant mais j’ai refusé car lorsque tu as 3 personnes avec toi, et que vous avez bâti quelque chose ensemble et malgré le succès, aujourd’hui qui acceptent de te mettre au devant de tout sans guerre de leadership, à un moment donné il faut savoir qu’il y a un sacrifice auquel ces gens ont consenti« , a déclaré le commissaire du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo.

Pour finir, le chanteur Zouglou a fait savoir que le groupe Magic System ne serait pas aujourd’hui à ce niveau si les trois autres n’étaient pas avec lui.

