Asake règne sur Apple Music Bénin : six titres dans le Top 10

Asake tient le haut de l’affiche au Bénin. Le chanteur nigérian occupe les trois premières places du classement Apple Music Bénin pour la semaine du 8 septembre 2026, et place au total six titres dans le Top 10. Une domination rare qui confirme la puissance de son répertoire auprès du public béninois.

Selon le relevé publié par Soundcharts, « Forgiveness » est numéro 1, devant « Gratitude » et « WHY LOVE ». Plus bas dans le classement, Asake apparaît encore à la 6e place avec « BADMAN GANGSTA », sa collaboration avec Tiakola, à la 8e avec « MCBH », puis à la 10e avec « WORSHIP » aux côtés de DJ Snake.

Autrement dit, plus de la moitié du Top 10 béninois porte actuellement la signature ou la voix d’Asake. Le phénomène est d’autant plus marquant que les morceaux concernés ne reposent pas sur un seul registre : ils mêlent titres solo, collaborations et chansons issues de différentes phases récentes de sa carrière.

Une connexion qui dépasse le Nigeria

La présence de Tiakola sur « BADMAN GANGSTA » ajoute une couleur particulièrement familière au public francophone. Le morceau réunit l’Afrobeats d’Asake et la touche mélodique du rappeur franco-congolais, dans un pont musical entre Lagos et l’espace francophone qui trouve aujourd’hui un écho visible au Bénin.

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« Gratitude » et « WHY LOVE » figurent par ailleurs sur M$NEY, le quatrième album studio d’Asake, sorti en mai 2026 via GIRAN Republic et EMPIRE. Dès sa sortie, « Gratitude » avait atteint la première place de l’Official Nigeria Top 100, selon TurnTable Charts, avec 7,3 millions de streams à la demande sur la semaine mesurée.

Cette nouvelle performance béninoise prolonge donc une année déjà très forte pour l’artiste. Elle montre surtout que son audience ne se limite plus au marché nigérian : au Bénin, ses chansons s’installent simultanément dans les habitudes d’écoute, au point de monopoliser les premières places d’un classement national majeur.

Le Bénin, terrain familier pour Asake

Asake n’est pas un inconnu du public béninois. Sa venue à Cotonou pour WeLoveEya en 2023 avait déjà créé l’événement et donné lieu à une rencontre remarquée avec le président Patrice Talon. Trois ans plus tard, ce sont cette fois les plateformes de streaming qui donnent la mesure de son ancrage local.

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Le classement Apple Music Bénin reste naturellement mouvant et peut évoluer rapidement. Mais au relevé de la semaine du 8 septembre, le constat est net : avec six morceaux dans le Top 10 et un triplé aux trois premières places, Asake signe l’une des présences les plus imposantes du moment dans les écoutes béninoises.