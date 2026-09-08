Gyakie signe un rare doublé dans le Top 10 Apple Music Nigeria

Gyakie confirme qu’elle sait voyager au-delà des frontières du Ghana . La chanteuse compte désormais deux projets dans le cercle restreint des œuvres ghanéennes ayant intégré le Top 10 des classements Apple Music au Nigeria : l’EP My Diary et l’album After Midnight.

Le constat a été remis en lumière cette semaine par Charts Ghana sur X, puis relayé mardi 8 septembre 2026 par MyJoyOnline. La précision est importante : il ne s’agit pas de deux projets présents simultanément dans le Top 10 aujourd’hui, mais de deux performances distinctes enregistrées au cours de la carrière de l’artiste.

Selon le relevé publié par Charts Ghana, My Diary, paru en 2022, a atteint la 2e place du classement Apple Music Nigeria Albums. After Midnight, son premier album studio sorti en 2025, a pour sa part culminé à la 9e place. Gyakie est ainsi l’une des rares artistes ghanéennes à avoir placé plusieurs projets dans ce Top 10 très disputé.

Cette double présence est d’autant plus parlante que le Nigeria reste l’un des marchés les plus influents de la pop africaine. Pour une artiste ghanéenne, s’y installer durablement suppose de dépasser l’effet d’un single viral et de convaincre sur des formats plus longs.

De « My Diary » à « After Midnight », une progression patiente

Apple Music référence My Diary comme un EP de six titres sorti le 22 juillet 2022. Le projet comprend notamment « Something », « For My Baby » et « Far Away ». À l’époque, Gyakie avait déjà gagné une forte visibilité régionale grâce à « Forever » et à son remix avec le Nigérian Omah Lay.

Trois ans plus tard, After Midnight a élargi le décor. Sorti le 29 août 2025, l’album réunit 17 titres et plusieurs collaborations internationales, parmi lesquelles 6LACK, Shatta Wale, Headie One, Young Jonn et Kojey Radical. Apple Music explique que le projet a été enregistré entre le Ghana, le Nigeria, le Royaume-Uni et d’autres territoires, une géographie qui reflète l’ambition panafricaine et internationale de la chanteuse.

Le Nigeria occupe d’ailleurs une place particulière dans cette histoire. Plusieurs morceaux de After Midnight y ont été conçus ou produits avec des talents nigérians, tandis que Gyakie a depuis longtemps cultivé des passerelles avec la scène afrobeats du pays.

Pour la chanteuse ghanéenne, ce doublé ne repose donc pas sur un simple coup d’éclat. Il raconte une construction de catalogue : un EP ancien qui continue de compter dans son parcours, puis un album plus ambitieux qui a réussi à trouver sa place dans le même marché. Dans une scène où les classements bougent vite, cette répétition du succès reste un marqueur intéressant de fidélité du public.