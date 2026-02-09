AS Roma – Cagliari (Série A) : où regarder le match en direct à la TV
AS Roma accueille Cagliari pour la clôture de la 24e journée du championnat italien. La rencontre est prévue à 19h45 GMT et promet d’être décisive dans la course aux objectifs respectifs des deux équipes.
Les Romains cherchent des points pour rester en lice dans la lutte pour le titre, tandis que Cagliari, engagé dans la bataille pour le maintien, espère enchaîner une nouvelle performance positive pour conforter sa situation.
Les téléspectateurs pourront suivre la partie sur plusieurs diffuseurs internationaux ; plusieurs chaînes ont programmé la retransmission en direct.
Chaînes et options de diffusion
Le match sera retransmis sur des plateformes telles que DAZN TV, Super Sport, New World TV, beIN Sports, Sky Sports, Canal Live et Canal+. Selon votre pays de résidence, des services de streaming affiliés à ces chaînes peuvent aussi proposer la diffusion en ligne. Pensez à vérifier la grille des programmes locale ou l’application de votre diffuseur pour confirmer l’heure de diffusion et les éventuels commentaires en langue locale.