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AS Monaco – OM : un premier choc déjà très attendu

La Ligue 1 offre une affiche de choix pour cette deuxième journée : l’AS Monaco reçoit l’Olympique de Marseille ce dimanche 30 août 2026 au Stade Louis-II, dans un duel entre deux équipes qui ont parfaitement lancé leur saison.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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AS Monaco – OM : un premier choc déjà très attendu
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Vainqueur du Havre (1-0) lors de la première journée grâce à un but d’Eric Dier, le club de la Principauté, entraîné par Filipe Luís, veut confirmer devant son public. Les Monegasques restent également sur une qualification convaincante pour la phase de ligue de la Ligue Europa Conférence, obtenue après leur succès aux dépens du Górnik Zabrze (4-1, 7-3 sur l’ensemble des deux rencontres).

En face, l’OM arrive en Principauté avec le plein de confiance après son large succès contre le RC Strasbourg (4-0), marqué par un doublé d’Amine Gouiri. Les Marseillais espèrent poursuivre sur cette dynamique et décrocher une deuxième victoire consécutive en championnat.

Un duel qui promet d’être intense entre deux équipes invaincues depuis le début de la saison, avec trois points précieux déjà en jeu.

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