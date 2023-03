Arsenal: Thomas Partey réagit aux comparaisons avec Casemiro

Le milieu de terrain d’Arsenal Thomas Partey a enfin commenté les comparaisons avec son homologue de Manchester United, Casemiro.

Grand artisan de la forme actuelle d’Arsenal, Thomas Partey ne veut pas s’emballer. L’attaquant ghanéen veut juste se concentrer sur lui-même mais est heureux que les gens remarquent ses performances impressionnantes.

Partey et Casemiro sont tous deux dans une forme sensationnelle pour Arsenal et Manchester United, respectivement, cette saison. Le premier a joué un rôle déterminant dans l’ascension des Gunners au sommet du tableau de la Premier League. Casemiro a également aidé à ramener un premier trophée en près de six ans à Old Trafford alors que Manchester United semble prêt à revenir en Ligue des champions.

Un débat sérieux est en cours sur les réseaux sociaux parmi les fans de football pour savoir quel milieu de terrain est le meilleur joueur. Réagissant à cela après avoir de nouveau été titulaire lors de la victoire 3-0 d’Arsenal contre Fulham dimanche, Partey a déclaré qu’il se concentrait uniquement sur ses performances en club.

« Je dois me concentrer sur mon travail. Je suis vraiment heureux d’être au moins vu par certaines personnes et je pense que le plus important est de continuer à aider l’équipe, ce qui est la mentalité que j’ai et aussi de travailler sur moi-même », a-t-il déclaré à beIN Sports.

Thomas Partey “I feel really grateful to be part of this team” pic.twitter.com/KJu9eqa4hQ — Arsenal Guns (@TheArsenalGuns) March 12, 2023

Le pivot défensif des Black Stars a également félicité ses coéquipiers pour avoir maintenu leur élan dans la course au titre de Premier League. «Je pense que l’équipe travaille vraiment dur. Nous allons match après match et chaque match est important pour nous, essayant de donner le meilleur de nous-mêmes et essayant de gagner chaque match comme nous l’avons fait……

« A la fin, nous devons gagner le droit de gagner et l’équipe travaille vraiment dur pour pouvoir gagner les matchs »,a ajouté Partey. Le milieu de terrain de 29 ans a marqué trois buts en championnat cette saison.

🇬🇭 Thomas Partey vs Fulham:



• Most successful dribbles in the match – 4/4

• Highest passing accuracy in the match – 95%

• Most duels won for Arsenal – 8/11



Partey just doing Partey things. 🔒 pic.twitter.com/dPoWIqSKk6 — Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) March 12, 2023