Arsenal sans Bukayo Saka contre Chelsea en Carabao Cup

Arsenal devra se passer de Bukayo Saka pour la demi-finale retour de la Carabao Cup contre Chelsea, programmée ce mardi à 20h GMT. L’ailier anglais, touché au muscle lors de l’échauffement avant le large succès des Gunners contre Leeds (4-0) samedi, a été écarté par précaution et ne figurera pas dans le groupe retenu pour la réception de Chelsea.

Les premières informations indiquent une lésion d’origine musculaire, située vraisemblablement au niveau de la hanche selon la presse britannique, qui impose au joueur une période de repos supervisée par le staff médical. Même si son indisponibilité prive Mikel Arteta d’un élément important dans l’animation offensive, le camp d’Arsenal se montre relativement optimiste quant à la gravité de la blessure.

Plutôt que de prendre des risques inutiles sur un rendez-vous couperet, l’encadrement technique a préféré ménager Saka afin de favoriser une récupération sereine. L’idée est d’éviter toute récidive et de permettre un retour au meilleur niveau dans un délai raisonnable.

Calendrier aménagé et solutions temporaires

Le principal objectif médical et sportif est désormais le derby du nord de Londres face à Tottenham, programmé le 22 février, échéance pour laquelle le club espère récupérer son international si la rééducation se déroule bien. Le calendrier actuel, sans matches de barrages européens à gérer, offre aux Gunners une fenêtre de récupération plus souple qu’en période de forte contrainte.