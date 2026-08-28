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Arsenal résilie d’un commun accord le contrat de Reiss Nelson

Arsenal a annoncé jeudi 27 août la résiliation d’un commun accord du contrat de Reiss Nelson, libérant immédiatement l’ailier anglais de 26 ans alors qu’il lui restait une saison d’engagement avec le club londonien.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Arsenal résilie d’un commun accord le contrat de Reiss Nelson
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Formé chez les Gunners, Nelson quitte Arsenal après 18 années passées au club. Son départ met un terme définitif à un parcours entamé à l’académie et prolongé jusqu’à l’équipe première.

L’attaquant a disputé 90 matches avec l’équipe première d’Arsenal, pour huit buts et neuf passes décisives. Ces chiffres résument une trajectoire marquée par des apparitions régulières sans installation durable dans la rotation offensive du club.

Au cours de cette période, Nelson a aussi été prêté à Hoffenheim, Feyenoord, Fulham puis Brentford. Désormais libre, il peut négocier sa prochaine destination sans indemnité de transfert.

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