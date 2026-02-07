Arsenal peut égaler le record de la Premier League de buts sur corner en une saison

Arsenal s’apprête à recevoir Sunderland ce samedi à 15h GMT dans le cadre de la 25e journée de Premier League, et le rendez-vous pourrait entrer dans les annales du club. Les Gunners brillent particulièrement sur les phases arrêtées cette saison et se trouvent à deux réalisations près d’atteindre un cap historique en championnat.

À l’heure actuelle, l’équipe d’Arteta a concrétisé 14 buts sur corner depuis le coup d’envoi de l’exercice. Si le club londonien ajoute deux nouvelles réalisations de ce type contre Sunderland, il totalisera 16 buts issus de corners sur la saison — un chiffre qui constituerait le sommet jamais enregistré sur une seule campagne en Premier League.

Le record de 16 buts sur corner, avant toute nouvelle modification, a déjà été approché par d’autres équipes au fil des années, notamment West Bromwich Albion en 2016-2017 et Oldham Athletic en 1992-1993. Cette statistique met en lumière l’efficacité d’Arsenal sur les coups de pied arrêtés, largement travaillés par le staff technique.

Enjeux et portée

Au-delà de la simple page statistique, la performance sur corner témoigne du soin tactique apporté aux détails : placements, routines offensives et variations au moment du tir. Pour Arsenal, réussir cet objectif symbolique face à Sunderland représenterait à la fois une fierté collective et une arme supplémentaire dans la bataille pour le titre.

Sur le plan du classement, les Gunners occupent la première place du championnat avec 53 points, et consolider une telle supériorité par des actions issues de phases arrêtées offrirait un supplément de confiance pour la suite de la saison.