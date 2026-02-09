Arsenal : Mikel Merino fait le point sur sa santé après une opération

Mikel Merino, le milieu espagnol évoluant à Arsenal, a été opéré avec succès d’une fracture de stress au niveau du pied droit. Le joueur a fait part de l’opération via son compte Instagram, en remerciant chaleureusement les personnes qui lui ont envoyé des messages de soutien depuis l’annonce de sa blessure.

Dans sa publication, Merino a indiqué que l’intervention s’était bien déroulée et qu’il se concentrait désormais sur la phase de récupération. Il a souligné que l’appui des supporters lui donnait de la force pour affronter cette période, et a affiché une détermination claire à revenir au plus vite sur les terrains.

Le club médicalement prévoit une période de rééducation d’environ quatre mois, ce qui condamne le joueur à manquer une grande partie de la saison avec Arsenal. Cette absence intervient au moment crucial de la compétition, alors que les Gunners visent des rendez-vous importants en fin de saison.

Objectifs sportifs et calendrier prévisionnel

Malgré l’arrêt forcé, Merino ne perd pas de vue son objectif principal : être sélectionnable pour la Coupe du Monde avec l’équipe d’Espagne. Il nourrit l’espoir de récupérer suffisamment vite pour participer aux échéances décisives d’Arsenal, notamment la finale de la Carabao Cup et, si le club se qualifie, la finale de la Ligue des champions. Les médecins et le staff technique tablent sur un protocole de rééducation progressif, visant à rétablir force et mobilité sans précipitation.

Sur le plan sportif, son absence obligera le manager à réajuster les rotations au milieu de terrain et à compter sur d’autres éléments pour compenser son rôle. La durée exacte de l’indisponibilité dépendra toutefois de l’évolution post-opératoire et des tests fonctionnels réalisés au fil des semaines.