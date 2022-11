Arsenal: Mikel Arteta répond à l’intérêt du FC Barcelone

En conférence de presse ce mercredi, avant le dernier match d’Arsenal en Ligue Europa, Mikel Arteta a évoqué les dernières rumeurs faisant état d’un intérêt du FC Barcelone à son sujet. Le technicien espagnol est heureux avec les Gunners.

Malgré les déboires du FC Barcelone en Ligue de champions cette saison (éliminé dès la phase de poules), l’entraîneur Xavi continue d’avoir le soutien de ses dirigeants. Toutefois, la direction catalane a déjà un nom en tête dans le cas où il faudrait du changement à la tête de l’équipe blaugrana dans un futur proche ou lointain. En effet, selon le quotidien catalan Sport, le Barça suit de près le travail de Mikel Arteta à Arsenal. L’ancien milieu de terrain séduit par ses résultats récents avec l’actuel leader de Premier League.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse mercredi, à la veille du match des siens contre Zurich en Ligue Europa, le coach des Gunners a tenu à calmer le jeu. « La seule chose que j’ai à dire sur le sujet: je suis extrêmement heureux et fier d’être là où je suis. Barcelone se trouve vraiment sur la bonne voie, ils ont un coach phénoménal, qui est également une véritable légende de ce club. Il a insufflé une nouvelle énergie et je suis vraiment respectueux par rapport à ça« , a expliqué l’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City.

Toujours selon Sport, Mikel Arteta est déjà en relation étroite avec Mateu Alemany et Jordi Cruyff, tous deux membres du comité directoire du FC Barcelone. Sport précise que, même si l’idée est de continuer avec Xavi, le board blaugrana n’hésiterait pas à foncer sur Arteta si jamais la situation venait à s’aggraver cette saison. Et on ne peut s’empêcher de remarquer, que l’entraîneur d’Arsenal n’ a clairement pas fermé la porte au FC Barcelone. Affaire à suivre donc….