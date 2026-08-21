Arsenal: Mikel Arteta reconnaît que certains départs seront nécessaires

À la veille de l’ouverture de la saison de Premier League, Mikel Arteta a reconnu qu’Arsenal devra prendre des décisions difficiles concernant certains joueurs. L’entraîneur espagnol souhaite conserver un effectif suffisamment fourni, tout en veillant à ce que chacun se sente considéré au sein du groupe.

Mikel Arteta s’attend à une fin de mercato animée à Arsenal. Présent devant les médias jeudi avant la réception de Coventry City à l’Emirates Stadium, le technicien espagnol a été interrogé sur la nécessité de réduire son groupe dans les prochaines semaines. Plusieurs joueurs, parmi lesquels Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus et Ethan Nwaneri, ont récemment été annoncés sur le départ. Arteta assume la possibilité de devoir se séparer de certains éléments, tout en insistant sur l’importance d’une communication transparente. « C’est un moment vraiment difficile. Nous devons faire face à cette réalité avec une honnêteté et une transparence totales », a expliqué l’entraîneur des Gunners.

Arteta estime que les joueurs doivent connaître clairement leur situation afin de pouvoir prendre les meilleures décisions pour leur avenir. « Ce sont toujours des conversations difficiles, mais nécessaires », a-t-il souligné. Le technicien veut néanmoins conserver un groupe étoffé afin de pouvoir répondre aux exigences d’une saison chargée. Les nombreuses blessures enregistrées la saison dernière ont notamment renforcé cette volonté. « Plus notre effectif est étoffé, mieux c’est. Mais les joueurs doivent se sentir valorisés et importants », a conclu Arteta. Concernant Myles Lewis-Skelly, l’Espagnol a par ailleurs confirmé que le jeune défenseur faisait bien partie de ses plans pour la saison à venir.