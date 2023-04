Arsenal: Mikel Arteta croit « à 100% » au titre en Premier League

- Publicité-

À la veille du choc face à Manchester City ce mercredi en Premier League, l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a assuré en conférence de presse que son équipe et lui croyaient au titre en fin de saison, malgré les derniers mauvais résultats.

Gros choc en Premier League ce mercredi. Arsenal se déplace sur la pelouse de Manchester City, à l’occasion de la 33e journée du champion anglais. Une rencontre qui pourrait être décisive dans la course au titre. Actuellement leaders avec cinq points d’avance sur City – mais deux matchs de plus – les Gunners sont condamnés à l’exploit alors qu’ils sont sur une série de trois matchs nuls. D’ailleurs, certains observateurs pensent que le club londonien dirait adieu au titre en cas de défaite contre les Cityzens.

Présent en conférence de presse d’avant match ce mardi, l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta s’est montré confiant tout en dédramatisant la situation. Questionné sur le fait qu’il croyait encore au titre malgré des derniers matchs compliqués, l’Espagnol, dans des propos relayés par RMC Sports, s’est montré clair : « à 100%. On sait depuis le début que City est l’équipe à battre, probablement avec Liverpool étant donné ce qu’ils ont fait ces 6-7 dernières années. Nous voulions nous rapprocher d’elles, effacer ce fossé autant que nous le pouvions et aujourd’hui, nous sommes au coude-à-coude avec City.

- Publicité-

On savait qu’on devait aller à l’Etihad et que derrière, il y avait cinq matchs très difficiles. Cette rencontre va être très importante, oui, mais est-ce qu’elle va décider de l’issue de la saison ? Non. Si nous gagnons demain soir, nous n’avons pas pour autant gagné le championnat. Cela va influer un peu sur les pourcentages et nos chances de succès mais avec encore cinq matchs à jouer, ce sera toujours très délicat« .

Le coach des Gunners a également tenu à souligner l’importance de la psychologie et de la gestion des émotions pour livrer une belle prestation. « Quand je regarde comment mes joueurs s’entraînent et comment ils ont réagi après le nul à Southampton, l’ambiance dans le vestiaire et leur volonté de gagner, cela montre que nous le voulons vraiment et il faudra le montrer à nouveau demain soir. Il faudra jouer à la perfection parce que c’est ce que le très haut niveau exige – la perfection absolue […] Ce sera une soirée difficile et un défi, mais l’opportunité est incroyable pour nous. Nous devons aller à City et nous devons les battre. Si nous voulons être champions, nous devons gagner ces matchs. C’est aussi simple que cela.«