Arsenal: mauvaise nouvelle pour Gabriel Jesus

Absent lors du match amical contre Monaco, l’attaquant d’Arsenal Gabriel Jesus est de nouveau blessé. Il va manquer plusieurs semaines de compétitions selon l’entraîneur Mikel Arteta.

Dans le monde exigeant et compétitif du football, les hauts et les bas font partie intégrante du parcours de chaque joueur. Cependant, pour Gabriel Jesus, l’attaquant brésilien d’Arsenal, les bas semblent persister plus que prévu, alors qu’une nouvelle blessure le contraint à rater une fois de plus une partie cruciale de la saison.

L’année dernière, Gabriel Jesus avait connu un début prometteur avec les Gunners avant d’être malheureusement écarté des terrains en raison d’une blessure. Cette saison, l’international Gunners devra manquer les débuts de son équipe. L’ancien joueur de Manchester City a été écarté pour le match amical contre Monaco en milieu de semaine en raison d’une blessure. Et les premières inquiétudes ont été confirmées par l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, lorsqu’il a annoncé que l’attaquant brésilien serait hors jeu dès le début de la saison.

«Malheureusement, il a subi une petite intervention ce matin. Il avait une gêne au genou qui lui causait des problèmes et il devait aller le résoudre. Ce n’est pas quelque chose de majeur, mais il va être absent pendant quelques semaines, je pense. C’est un coup dur parce que nous l’avons ramené à son meilleur niveau, en particulier la façon dont il a joué contre Barcelone. Il était en bon état et nous l’avons perdu, mais il a ressenti un certain malaise ces dernières semaines et nous avons dû prendre une décision.», a-t-il déclaré en conférence de presse, dans des propos relayés par Footmercato.

Pour les Gunners, cette nouvelle est sans aucun doute un coup dur. L’équipe avait déjà compté sur Gabriel Jesus pour apporter sa vitesse, sa créativité et son instinct de but à l’attaque, et son absence laissera un vide difficile à combler. Toutefois, Mikel Arteta dispose de solution de rechange notamment Nketiah ou encore la nouvelle recrue Kai Havertz capable de jouer dans l’axe de l’attaque.

