Arsenal-Manchester City: grosse bagarre entre Kevin de Bruyne et Mikel Arteta (vidéo)

Le choc Arsenal-Manchester City (1-3) a tenu toutes ses promesses et même plus, avec une grosse altercation entre Kevin de Bruyne et Mikel Arteta en cours de jeu.

Le match au sommet de Premier League entre Arsenal et Manchester City (1-3) est resté marqué dans les annales en raison de l’altercation qui a opposé Kevin De Bruyne à Mikel Arteta.

En effet, le Diable Rouge a exprimé son agacement envers l’entraîneur d’Arsenal pour son attitude pendant que City bénéficiait du ballon pour effectuer une touche. Les esprits se sont quelque peu échauffés, témoignant ainsi de l’intensité de la rencontre.

L’incident s’est produit peu de temps après la reprise, précisément à la 51ème minute, alors que le score était de 1-1. Après que Gabriel ait perdu le ballon, City a pu bénéficier d’une remise en jeu, mais Arteta a empêché le Belge de prendre le ballon.

Cela a exaspéré Kevin De Bruyne qui a bousculé l’Espagnol et échangé quelques noms d’oiseaux avec lui. Arteta et De Bruyne ont dû être séparés afin de calmer les esprits.

Plus tôt dans la partie, Kevin De Bruyne avait donné l’avance à City d’un superbe lob, à la suite d’une énorme erreur de la défense d’Arsenal. À la 88ème minute, lors de son remplacement, le meneur de jeu cityzen a été conspué par le public de l’Emirates Stadium et a été la cible de jets de gobelets.

Auteur d’un but et d’une passe décisive, De Bruyne n’a pas particulièrement brillé dans cette rencontre au sommet. Le chef d’orchestre belge n’a pas réussi à imprimer sa griffe sur le jeu mancunien, perdant énormément de ballons. Cependant, son but et sa passe décisif pour Haaland en fin de match ont permis d’atténuer sa prestation en demi-teinte.

Grâce à cette victoire, City relance complètement la lutte pour le titre et revient à égalité de points avec Arsenal, qui compte un match de moins. Ce résultat aura sans doute des conséquences importantes dans la course au championnat.