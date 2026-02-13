Arsenal freiné par Brentford en Premier League (J26)

Arsenal a concédé un match nul 1-1 contre Brentford ce jeudi lors de la 26e journée de Premier League, un résultat qui ralentit quelque peu leur avance dans la course au titre, même si l’équipe de Mikel Arteta reste en tête du classement.

Arsenal a concédé un match nul 1-1 contre Brentford ce jeudi lors de la 26e journée de Premier League, un résultat qui ralentit quelque peu leur avance dans la course au titre, même si l’équipe de Mikel Arteta reste en tête du classement.

Après une première mi-temps équilibrée, le scénario s’est débloqué en seconde période. À la 61e minute, Noni Madueke a trouvé le chemin des filets en reprenant une passe envoyée par Piero Hincapié, matérialisant la domination timide des visiteurs à ce moment du match.

Brentford n’a pas laissé la rencontre s’échapper. Portés par leurs supporters, les hommes de Thomas Frank ont renversé la situation dix minutes plus tard : Keane Lewis-Potter a égalisé sur une offrande de Sepp Van Den Berg (71e), avant que son équipe n’aille contenir les dernières velléités offensives d’Arsenal pour décrocher un point méritoire.

Publicité

Conséquences au classement