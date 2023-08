Arsenal: Bukayo Saka révèle le côté invisible de sa personnalité

-Publicité-

Bukayo Saka, la superstar d’Arsenal, a parlé de sa passion précoce pour le football tout en partageant des détails sur son éducation lors d’une interview avec l’Equipe.

Chouchou du public londonien, Bukayo Saka est l’un des artisans du retour d’Arsenal au premier plan. Dans une équipe des Gunners en pleine résurrection, le prodige anglais ne cesse d’impressionner. Ses 15 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière a été pour beaucoup dans la deuxième place acquise par les siens, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

Dans une interview accordée à L’Equipe, l’ailier de 21 ans est revenu sur son enfance et ses premiers pas dans le football. « Le football ? C’est dans ma vie depuis que je suis enfant. Dès que j’ai réalisé que ce jeu existait, je l’ai adoré. Et je l’aime toujours », a-t-il commencé.

- Publicité-

« En face de chez moi, il y avait un quartier fermé, quelque chose qui faisait cercle avec les autres habitations. Au milieu, il n’y avait qu’un champ vert. Pas vraiment un terrain de foot, mais on l’a transformé comme ça. Tout le monde venait jouer là-bas. Après l’école, on s’y retrouvait, les enfants du quartier, pour jouer jusqu’à ce que nos parents nous appellent pour dîner et aller à la douche. Puis se coucher. Le lendemain, école… Et on l’a fait encore! », a-t-il ajouté.

Saka a remporté la FA Cup en 2020 et a déjà fait 181 apparitions sous les couleurs londoniens, pour 41 buts et 39 passes décisives, à seulement 21 ans. Cette saison, le joueur d’origine nigériane a déjà ouvert son compteur, avec une superbe réalisation lors de la victoire 2-1 face à Nottingham Forest en Premier League.

« Je ne veux pas changer mes valeurs pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Je crois fermement en ce que je dis et fais. Je ne suis pas parfait, bien sûr, et j’ai encore beaucoup à apprendre, et de la maturité à acquérir, mais c’est essentiel pour rester le garçon que je suis », a-t-il conclu.

- Publicité-

Bukayo Saka et les Gunners retrouveront les pelouses lundi prochain, lors de la deuxième journée du championnat face à Crystal Palace à Selhurst Park.

Articles similaires