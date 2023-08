Arsenal: Besiktas intéressé par le flop Nicolas Pépé

Indésirable à Arsenal qui cherche à le vendre cet été, Nicolas Pépé pourrait échouer en Turquie à Besiktas, qui souhaite enrôler l’attaquant pour…..zéro euro.

Triste aventure londonienne pour Nicolas Pépé. Irrésistible à Lille lors de la saison 2018-2019, l’attaquant ivoirien semble avoir perdu son talent depuis son transfert à Arsenal. Pas épargné par les blessures, l’Eléphant ne s’illustre que par de piètres prestations lors de ses rares apparitions.

Les interminables prêts du joueur de 28 ans n’ont pas non plus arrangé la situation du natif de Mantes-la-Jolie qui n’a pas trouvé de preneur. Ses 6 buts en 19 apparitions la saison dernière à Nice n’avaient tout simplement pas convaincu les Aiglons qui l’ont renvoyé à Londres au terme de son bail.

- Publicité-

Une humiliation de plus pour l’international ivoirien, rejeté par tout le monde. Non! Pas tous. Besiktas est lui intéressé par l’ancien lillois. Le club stambouliote aimerait s’attacher les services de l’Ivoirien pour renforcer son secteur offensif. Mais comme le rapporte le journaliste Fabrizio Romano, les dirigeants turques espèrent une indemnité de transfert peu élevée voire tout simplement une résiliation de contrat du joueur. Une condition qui risque de faire capoter l’opération alors qu’Arsenal veut récupérer quelques sous des 80 millions déboursés pour l’arracher chez le Losc en 2019.

Pépé lui, a été écarté de la tournée estivale des Gunners aux Etats-Unis. Une absence justifiée par l’entraineur Mikel Arteta par l’état physique de son joueur. « Pour le moment, il se remet d’une blessure, c’est pourquoi il n’est pas là« , a-t-il confié, rapporté par le Daily Mail.

«Il avait une période de prêt et nous voulions évidemment obtenir beaucoup plus que ce que nous avons obtenu de cette période de prêt. Nous devons voir quand nous reviendrons, comprendre quels sont les plans et prendre la bonne décision pour lui », a-ajouté le technicien espagnol sur le cas de l’attaquant. Arsenal affrontera Manchester City, dimanche, dans le Community Shield qui est le lever de rideau de la nouvelle saison.

Articles similaires