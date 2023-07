Arsenal-Barça: Mikel Arteta répond à Xavi

Arsenal a battu le Barça (5-3) en amical dans la nuit de jeudi. Après la rencontre, l’entraîneur catalan Xavi a fustigé l’impact mis dans le jeu par les Gunners. Le coach de ces derniers, Mikel Arteta, n’a pas tardé à répondre à son homologue.

“Nous avons joué notre premier match et ils jouaient la finale de la Ligue des champions. L’intensité qu’ils ont mise n’était pas normale pour un match amical, mais je comprends que tout le monde veuille gagner. Pour nous, c’était le premier match de préparation et nous revenions d’un virus (…) Ce n’est pas normal d’avoir autant d’intensité et de fautes tactiques. Nous voulons tous être compétitifs, mais il s’agit d’un match amical.”, avait lancé Xavi en conférence de presse, après la défaite des siens.

Des propos qui n’ont visiblement pas plus à Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal. Ce dernier a décidé de mettre les choses à 2 semaines du Community Shield face à Manchester City. «Le football appartient aux joueurs et ils sont très compétitifs. Nous jouons devant 70 000 personnes, les joueurs se motivent et bien sûr nous voulons tous gagner», explique fermement l’entraîneur espagnol d’Arsenal, relayé par Footmercato.

Les hommes de Mikel Arteta disputeront leur premier match officiel le 6 août prochain lors du Community Shield. Ils seront opposés à Manchester City. Quant au Barça, pour sa deuxième rencontre amicale, il affrontera son éternel rival madrilène le samedi prochain, toujours aux Etats Unis.

