Arrietta Morales, 24 ans, princesse méconnue de Lanzarote

Le lundi 23 février, Arrietta Morales a célébré ses 24 ans. Elle est reconnue comme princesse rattachée à la famille royale de Grèce et est l’aînée d’Alexia de Grèce et de l’architecte Carlos Morales.

Née à Barcelone puis élevée à Lanzarote, la jeune femme vit à l’écart des projecteurs, à l’image de sa mère. On l’a toutefois aperçue à quelques rendez‑vous familiaux, notamment au mariage de Theodora de Grèce avec Matthew Kumar, célébré le 28 septembre 2024 à la cathédrale de l’Annonciation d’Athènes, et lors des noces du prince Nikolaos de Grèce avec Chrysí Vardinogiánnis l’année précédente.

Elle est également la cousine de María Olympia de Grèce et l’aînée d’une fratrie de quatre enfants : Ana María, 22 ans, Carlos, 20 ans, et Amelia, 18 ans. Des photos la montrent aux côtés de sa mère Alexia, de son père Carlos Morales et de sa sœur Ana María.

Parcours universitaire et pratiques sportives

Arrietta Morales a suivi des études à l’université Complutense de Madrid. À 18 ans, elle s’est installée dans la capitale espagnole pour un double cursus en pédagogie et en éducation de la petite enfance et a effectué, dans le cadre de sa formation, plusieurs mois à l’étranger, notamment au Danemark.

Sportive, elle pratique particulièrement la natation synchronisée et a été membre du club Pingüinos de Arrecife, ce qui lui a valu le surnom de « princesse nageuse ». Elle part aussi au ski avec sa famille pendant l’hiver et navigue durant l’été.

Par sa filiation maternelle, elle est liée aux familles royales d’Espagne et du Danemark : son grand‑père est le roi Constantin de Grèce, frère de la reine Sophie, et sa grand‑mère Ana María est la sœur de la reine Margrethe de Danemark. Elle est donc cousine des rois Felipe VI et Frederik X.