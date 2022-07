« Arrêtez et … », affligée par les critiques, Emma Lohoues craque et répond à ses détracteurs

L’actrice ivoirienne Emma Lohoues est sortie de sa coquille pour répondre aux critiques de ses détracteurs dont des internautes qui scrutent ses faits et gestes et s’en prennent à ses actes qu’ils jugent pour la plupart exagérés.

Emma Louhoues n’en peut plus de critiques. Longtemps cachée derrière son silence, l’influenceuse ivoirienne est sortie de ses gongs pour régler ses comptes avec ses détracteurs. Emma Lohoues se demande ce que gagnent ses détracteurs à s’occuper de sa vie alors qu’ils ont la leur. « Est-ce que toi dans ta vie, tu fais ou tu aurais dû faire ce que tu demandes à x ou y de faire ? Souvent vous ne pouvez même pas faire le quart de ce que vous demandez aux autres de faire », réagit l’actrice.

D’après elle, arrivé à un moment, ses détracteurs doivent arrêter de penser pour les autres, de se dire qu’ils ont le droit de décider ce que x ou y devrait faire de sa vie. « Est-ce que vous dans votre vie, vous avez réglé tous les problèmes à régler? Est-ce que vous dans votre vie tout se passe comme il faudrait? Arrêtez de regarder chez le voisin et de penser que vous êtes meilleur et concentrez-vous sur vous afin de pouvoir gérer ce que vous pensez ingérable chez le voisin qui est sûrement ingérable chez vous », a-t-elle lâché sans ambages.

A en croire Emma, les réseaux sociaux ne doivent permettent à qui que ce soit de dire à x ou y ce que la personne devrait faire ou aurait dû faire. « Gérez votre vie… on se voit qu’à travers l’écran, qu’est-ce qui prouve que tout ça est réel ! Arrêtez et concentrez-vous sur vous et votre famille », a-t-elle insisté.