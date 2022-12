Arrestation de Peter 007: réaction de son avocat après les supplications de ses parents (vidéo)

Suite aux demandes de pardon des parents de Peter 007 au président Alassane Ouattara pour les propos déplacés de leur fils, son avocat a réagi à la situation du mis en cause arrêté mardi dernier, à son hôtel à Abidjan.

Peter 007 a été interpelé le mardi 29 novembre 2022 à Abidjan, trois jours après son retour en Côte d’Ivoire. Ancien membre des Forces spéciales du groupe de sécurité de la présidence de la République (Gspr) sous Laurent Gbagbo de 2000 à 2011, Peter 007 s’était exilé en France, où il faisait des vidéos pour attaquer le pouvoir Ouattara.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Portugal - - Suisse Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Maroc 0 0 Espagne Fifa Coupe du Monde Brésil 4 1 Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Japon 1 1 Croatie Fifa Coupe du Monde Angleterre 3 0 Senegal

Le dimanche 27 novembre, en réponse à une invitation de Life Tv, Peter 007 est rentré au pays sachant qu’il risquait de se faire arrêter. « Je tenais à remercier les autorités ivoiriennes, parce qu’avec tout ce qui s’est passé, connaissant ma position, je suis venu à Abidjan sans m’inquiéter. Ce n’est pas parce que je suis un Django ou un dur. C’est juste que j’ai vu que la réconciliation est vraiment en marche. Et je souhaite que cette réconciliation soit vraie. Donc, j’aimerais remercié le président Alassane Ouattara pour tout ce qu’il fait », avait-il déclaré en direct dans l’émission Allô Caviar de Life TV.

Réaction de son avocat

Suite aux supplications de ses parents, son avocat s’est également fondu en excuses. Selon lui, Peter 007 a fait par le passé, des vidéos qui sont extrêmement graves. « Il a tenu des propos offensants à l’encontre du président de la république, du ministre de la défense, des autorités, à l’encontre même de la population. Ces propos le rattrapent aujourd’hui« , a-t-il reconnu.

N’ayant aucune carte à jouer dans cette affaire, l’avocat de Peter 007 indique que son client regrette ses actes. C’est pourquoi dit-il, « Depuis 2021, il a arrêté de faire ces vidéos mais, il ne peut pas échapper à son passé, il a accepté revenir en Côte d’Ivoire (…) ».

« Nous souhaitons que le processus judiciaire se fasse et que nous ne puissions pas l’entraver. Mais moi, j’ai découvert ce Peter 007 à l’occasion de son arrestation. J’ai eu le temps de regarder ces vidéos , que j’ai trouvé extrêmement grave. Lui même, il reconnait la gravité de ces vidéos et à un moment, il a trouvé nécessaire d’arrêter de faire des vidéos qui offensent le chef de l’Etat et la nation ivoirienne », a-t-il ajouté.

Peter demande pardon au président Ouattara

A l’en croire, le message que Peter 007 a passé au cours de ses auditions, est de demander pardon au président Alassane Ouattara, au ministre de la défense, et surtout à la population ivoirienne parce qu’il est allé trop loin et qu’il a dépassé toutes les limites.

Reste à savoir si cet appel à la clémence des proches et soutiens de Peter 007 arrivera jusqu’aux oreilles du chef de l’Etat, le président Alassane Ouattara et qu’il saura trouver une place dans son cœur pour le pardonner.

En attendant, Peter 007 est toujours en garde à vue et peut-être, sera déféré, mis en détention provisoire ou jugé, selon les appréciations du procureur et des autorités judiciaires.