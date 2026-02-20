Arrestation d’Andrew Moutbatten-Windsor après des clichés le montrant jouer avec un tout jeune enfant

Le 19 février 2026, jour de son 66e anniversaire, le prince Andrew — désormais présenté sous le nom d’Andrew Mountbatten-Windsor — a été placé en détention par la Thames Valley Police dans le cadre d’allégations qualifiées de « faute dans l’exercice de fonctions officielles » liées à l’affaire Epstein.

Dans la journée, le média américain TMZ a publié des photographies datées de 2011 montrant Andrew Mountbatten-Windsor en interaction avec un enfant à l’intérieur d’une résidence de Windsor.

Les images, diffusées par TMZ, représentent notamment un objet façonné et peint pour ressembler à un sein, utilisé comme un ballon lors d’un moment de jeu. Le site précise que l’homme n’était pas seul avec l’enfant sur les clichés et n’a pas fourni de précisions sur le contexte de la prise de vue ni sur l’identité du mineur.

Contenu des clichés et éléments de l’enquête

Sur plusieurs photographies, l’ancien membre de la famille royale apparaît accroupi face à un jeune garçon tandis qu’ils manipulent ensemble le ballon à l’apparence d’un sein, de couleur chair avec un mamelon suggéré.

D’autres plans montrent l’objet poussé sur un tapis et des scènes où l’enfant et Andrew Mountbatten-Windsor sont assis côte à côte sur un canapé, selon TMZ.

Parallèlement à la diffusion de ces images, la police a procédé à des perquisitions dans plusieurs propriétés, dont des biens situés dans le Norfolk et le Berkshire, a indiqué la force chargée de l’enquête.

Des sources, dont le média RTL, rapportent que l’arrestation fait suite à des éléments en lien avec l’affaire Epstein, notamment des documents récemment révélés et examinés par les enquêteurs.