Arnold Schwarzenegger: 10 ans après leur rupture, l’acteur craque toujours pour son ex Maria Shriver

- Publicité-

L’acteur et homme politique américain Arnold Schwarzenegger a toujours des sentiments pour son ex femme Maria Shriver plus de 10 ans après leur séparation. L’acteur de 75 ans, l’a avoué dans un récent entretien avec The Hollywood Reporter.

Schwarzenegger et Shriver, journaliste de 67 ans, se sont séparés en 2011 après la découverte de sa paternité avec Mildred Baena, une employée de maison, qui a donné naissance à leur fils Joseph Baena, aujourd’hui âgé de 25 ans. Leur divorce a été finalisé en 2021, mais depuis lors, le couple a réussi à construire une relation solide en tant que parents pour le bien-être de leurs quatre enfants.

Lorsqu’on lui a demandé s’il regrettait leur mariage, Schwarzenegger n’a pas fait dans la dentelle: « Non. Le divorce a été extrêmement difficile au début, mais finalement, nous avons avancé. J’ai une merveilleuse petite amie, Heather Milligan, une kinésithérapeute qui connaît beaucoup de succès. Je suis fier d’elle et je l’aime. »

- Publicité-

Dans la foulée, l’acteur a révélé son amour continu pour son ex-femme, déclarant : « J’aime toujours ma femme. Nous sommes de très bons amis, proches, et nous sommes fiers de l’éducation que nous avons donnée à nos enfants. Même avec les difficultés que nous avons traversées, nous célébrons ensemble Pâques, la fête des Mères, Noël et tous les anniversaires. Si un Oscar devait être décerné pour la gestion du divorce, Maria et moi le mériterions pour avoir minimisé l’impact sur nos enfants. La douceur et la gentillesse que vous voyez en eux viennent de ma femme, tandis que la discipline et l’éthique du travail viennent de moi. »

Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver se sont mariés en 1986, neuf ans après leur première rencontre. Le couple s’est séparé en 2011 et leur divorce a été finalisé en 2021. Malgré les circonstances difficiles, ils ont réussi à maintenir une relation amicale et à partager la garde de leurs enfants. La situation financière du couple, estimée à environ 400 millions de dollars au moment de leur séparation, a été résolue sans conflit majeur.

Articles similaires